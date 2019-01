Delo: Tožilstvo po umiku tožb plačuje račune

Ljubljana, 16. januarja - Specializirano državno tožilstvo je po lanski odločitvi ustavnega sodišča, ki je razveljavilo člen zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora, ker da tožilstvo ne sme preverjati izvora premoženja tistih, ki so bili v postopku pred uveljavitvijo zakona, začelo umikati tožbe in že plačuje stroške pravdanja, poročata Delo in Slovenske novice.