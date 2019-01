Aktualni prvaki lige NBA Denverju v prvi četrtini nasuli 51 točk za rekord lige NBA

Denver, 16. januarja - Aktualni prvaki severnoameriške košarkarske lige Golden State Warrior so ponoči onstran Atlantika na gostovanju pri Denver Nuggets uprizorili predstavo za anale. Še nobeno moštvo poprej v ligi NBA v prvi četrtini ni tekmecem nasulo 51 točk. To je uspelo Stephenu Curryju in druščini, ki so z desetimi trojkami postavili tudi nov rekord franšize.