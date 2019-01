Britanska veleposlanica gospodarstvenikom zagotavlja podporo ne glede na način izstopa iz EU

Ljubljana, 16. januarja - Gospodarski odnosi med Slovenijo in Veliko Britanijo imajo dobro osnovo in potencial za razvoj, je dan po zavrnitvi dogovora o brexitu v britanskem parlamentu ocenila veleposlanica Velike Britanije v Sloveniji Sophie Honey. Gospodarstvenikom je na današnjem srečanju zagotovila, da bodo deležni podpore in informacij, ne glede na način izstopa.