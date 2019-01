Pri gradnji velikega astronomskega observatorija CTA sodelujejo tudi slovenski znanstveniki

Nova Gorica, 16. januarja - Leta 2020 se bo v Čilu in na La palmi začela gradnja največjega observatorija za astronomijo z visoko-energijsko gama svetlobo Cherenkov Telescope Array (CTA). Pri zasnovi in načrtovanju med več kot 1420 raziskovalci iz 31 držav od leta 2010 sodelujejo tudi raziskovalci Univerze v Novi Gorici in Instituta Jožef Stefan, so sporočili z univerze.