Večina Američanov podpira visoko davčno stopnjo za najbogatejše

New York, 16. januarja - Nova demokratska kongresnica iz New Yorka Alexandria Ocasio Cortez je pred kratkim močno razburila republikance in tudi nekatere člane njene stranke s predlogom, da bi dohodke, višje od desetih milijonov dolarjev na leto, obdavčili po 70-odstotni stopnji. Anketa Hill-Harris je ugotovila, da jo večina Američanov podpira.