Britanski parlament zavrnil ločitveni sporazum z EU

pišeta Maja Cerkovnik in Nadja Podobnik

London/Bruselj, 15. januarja - Spodnji dom britanskega parlamenta je prepričljivo zavrnil ločitveni sporazum, ki ga je britanska vlada novembra dosegla z EU. Laburisti so po zgodovinskem porazu premierke Therese May zahtevali glasovanje o nezaupnici vladi, o čemer bo parlament razpravljal in glasoval v sredo. EU v prvih odzivih skrbi povečano tveganje brexita brez dogovora.