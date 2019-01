SMC od Darsa terja pojasnila o zamiku začetka gradnje tretje razvojne osi

Ljubljana, 15. januarja - Predsednik SMC Miro Cerar je danes sprejel predstavnika Mladinske iniciative za tretjo razvojno os Aljaža Verhovnika in Andreja Grobelnika, s katerima so govorili o Darsovem podaljšanju rokov za začetek gradnje. V SMC od uprave Darsa pričakujejo pojasnila, zakaj že julija lani niso oporekali predlagani časovnici, če so menili, da ta ni realna.