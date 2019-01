Brazilski predsednik podpisal odlok za lažji dostop do orožja

Brasilia, 15. januarja - Brazilski predsednik Jair Bolsonaro je danes podpisal izvršni odlok, s katerim je omilil orožarsko zakonodajo. Zaradi lažjega dostopa do orožja so mnogi kritični do odloka, ki bi lahko še zaostril nasilje v državi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.