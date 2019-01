Rusija podaljšala pripor ukrajinskim mornarjem

Moskva, 15. januarja - Rusija je danes podaljšala pripor ukrajinskim mornarjem, ki so jih pridržali novembra v Kerški ožini pri Krimu, čeprav Kijev in Zahod pozivata k izpustitvi. Pripor so zaenkrat do 24. aprila podaljšali 12 od 24 mornarjev, a bodo predvidoma pripor podaljšali tudi vsem drugim mornarjem, poroča francoska tiskovna agencija AFP.