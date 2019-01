DaiBau z vložkom dveh mednarodnih skladov v nadaljnjo rast

Maribor, 19. januarja - Ekipa spletnega portala MojMojster - DaiBau, ki izhaja iz Maribora, je s svojim delom prepričala mednarodna investicijska sklada South Central Ventures (SCV) in Vito ONE, da jo finančno podpreta. Vložek v višini 700.000 evrov bodo po napovedih uporabili za nadaljnjo krepitev in širitev v regiji.