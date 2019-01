Od septembra neposredna letalska povezava med Varšavo in New Delhijem

Varšava, 19. januarja - Poljski letalski prevoznik LOT Polish Airlines bo 17. septembra vzpostavil neposredno letalsko povezavo med poljsko prestolnico Varšavo in indijsko prestolnico New Delhi. Polete bodo petkrat tedensko izvajali z Boeingovima letaloma 787-8 in 787-9 dreamliner. Prevoznik cilja tako na poslovneže kot turiste, je poročala poljska tiskovna agencija PAP.