Študija: Antarktika izgublja šestkrat več ledu kot pred 40 leti

Tampa, 15. januarja - Antarktika je v zadnjih letih izgubila po več kot 250 milijard ton ledu na leto, kar je šestkrat več kot pred 40 leti, so ugotovili znanstveniki. Zaradi taljenja ledu na tej celini pa se je gladina svetovnih oceanov med letoma 1979 in 2017 zvišala za 1,4 centimetra, so navedli.