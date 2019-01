Ljubljanska borza: SBI TOP z rastjo

Ljubljana, 15. januarja - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je danes zrasel za 0,82 odstotka na 818,34 točke. Vlagatelji so sklenili za 556.270 evrov poslov. Največ zanimanja je bilo za delnice Krke, ki so se podražile za 1,05 odstotka, višjo rast pa so zavirale delnice Luke Koper, ki so ob dobrih 120.000 evrih prometa izgubile 1,96 odstotka.