Sixt Primorska brez težav v pokalni polfinale

Ljubljana, 15. januarja - Košarkarji Sixta Primorske so zadnji polfinalisti pokala Spar za sezono 2018/19, potem ko so danes na povratni četrtfinalni tekmi v gosteh premagali Krko s 75:62 (20:14, 42:29, 64:40). Koprčani so dobili tudi prvo tekmo s 83:55. Že v ponedeljek so si napredovanje priigrali Petrol Olimpija, Šentjur in Hopsi Polzela.