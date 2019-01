Prodaja avtomobilov v Rusiji lani spet navzgor, obeti za letos nespodbudni

Moskva, 19. januarja - Rusi so lani kupili 1,8 milijona novih avtomobilov, kar je 12,8 odstotka več kot predlani in druga zaporedna rast na letni ravni. Analitiki ob tem opozarjajo, da bodo letošnji rezultati zaradi višjih davkov in tveganja novih sankcij Zahoda zelo verjetno precej slabši, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.