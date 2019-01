V primeru Kengurujčki vložena kazenska ovadba zaradi surovega ravnanja na škodo desetih otrok

Ljubljana, 15. januarja - Policisti so v primeru Kengurujčki kazensko ovadili 67-letnico zaradi suma zanemarjanja mladoletne osebe in surovega ravnanja na škodo desetih otrok. V kriminalistični preiskavi so ugotovili, da je osumljenka nekatere otroke hranila na silo, pri pripravi na počitek pa jih povijala v rjuho, je pojasnil ljubljanski kriminalist Valter Zrinski.