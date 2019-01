Zaradi stavke odpovedana leta Adrie Airways s Frankfurtom

Ljubljana/Frankfurt, 15. januarja - Današnja opozorilna stavka varnostnega osebja na več nemških letališčih je vplivala tudi na lete Adrie Airways, in sicer sta bila odpovedana let v Frankfurt z odhodom ob 13.50 in povratni let iz Frankfurta z odhodom ob 15.55. Popoldanska leta v Frankfurt in München sta zaenkrat predvidena.