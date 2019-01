ZDA podaljšale namestitev vojske na meji z Mehiko

Washington, 15. januarja - Ameriška vlada je podaljšala namestitev vojakov na meji z Mehiko do konca septembra, so v ponedeljek sporočili iz Pentagona. Vojaki na meji pomagajo predvsem pri mobilnem nadzorovanju meje in podaljševanju žičnate ograje med mejnimi prehodi, poroča nemška tiskovna agencija dpa.