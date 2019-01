Glavne točke ločitvenega sporazuma EU in Združenega kraljestva

piše dopisnica STA iz Bruslja Petra von Wüllerstorff

Bruselj, 15. januarja - Zajeten in kompleksen ločitveni sporazum EU in Združenega kraljestva ureja tri prednostna ločitvena vprašanja - pravice državljanov, finančno poravnavo in mejo na irskem otoku - ter prehodno obdobje. To naj bi trajalo od načrtovanega brexita 29. marca prihodnje leto do konca leta 2020, ga bo pa mogoče podaljšati za dve leti.