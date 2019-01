DZ v prvih šestih mesecih dela zasedal že na 18 izrednih sejah

Ljubljana, 15. januarja - Aktualni sklic državnega zbora se je od svoje ustanovitve junija lani sestal na treh rednih in kar 18 izrednih sejah. Skupaj so v poslanskih klopeh presedeli dobrih 178 ur in obravnavali 90 točk dnevnega reda. Poslanci so v prvih šestih mesecih mandata sprejeli 15 zakonskih besedil.