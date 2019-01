Tudi novembrske plače zvišala izredna izplačila

Ljubljana, 15. januarja - Zaposleni v Sloveniji so novembra v povprečju prejeli višje plače, predvsem zaradi izrednih izplačil, ki so zvišala že oktobrske plače. Povprečna bruto plača je bila 1812,73 evra, kar je nominalno 8,1- in realno osemodstotna rast, neto plača pa je bila s 1186,25 evra nominalno višja za 9,2 in realno za 9,1 odstotka, je objavil statistični urad.