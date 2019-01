Revizorji opozarjajo na pomanjkljiv nadzor kemičnih snovi v hrani; Slovenija primer dobre prakse

Bruselj, 15. januarja - Sistem EU za zaščito potrošnikov pred kemičnimi nevarnostmi v hrani je spoštovan po vsem svetu, vendar je trenutno podhranjen in zato ne dovolj učinkovit, je opozorilo Evropsko računsko sodišče. Slovenijo izpostavlja kot primer dobre prakse, ker nacionalni organi preverjajo tudi živilske dodatke in arome, ne le pesticidov in veterinarskih zdravil.