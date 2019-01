Po pretepu staršev mladi vaterpolisti zmagovalca določili z metanjem kovanca

Beograd, 15. januarja - Če starši niso lepo športno vzgojeni, pa družinsko čast rešujejo otroci, ki so veliko bolje poučeni o pravilih športne igre od starševskih nestrpnežev. Mladi vaterpolisti so brez starševske navzočnosti v Beogradu le pripeljali do konca tekmo, ki je bila prekinjena zaradi pretepa staršev dve minuti in 50 sekund pred koncem obračuna.