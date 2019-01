Vreme: Danes bo sončno

Ljubljana, 15. januarja - Danes bo sončno, občasno je lahko nekaj več oblačnosti predvsem na severu in severovzhodu. Dopoldne bo na severu pihal severni veter, popoldne pa bo ponekod zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 4 do 8, na Primorskem do 10 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.