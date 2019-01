Celjska bolnišnica zbira denar za nov ultrazvočni aparat

Celje, 15. januarja - V pediatričnem urgentnem centru celjske bolnišnice so začeli zbiranje sredstev za nakup novega ultrazvočnega aparata, ki bo zdravnikom v pomoč pri odkrivanju življenjsko ogrožajočih stanj in diagnostiki najbolj ranljive populacije. Za nov ultrazvočni aparat je potrebnih 40.000 evrov, so sporočili iz celjske bolnišnice.