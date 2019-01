Azijske borze bolj optimistično

Tokio, 15. januarja - Azijske borze so po ponedeljkovih padcih danes okrevale. Vlagatelje so v začetku tedna razočarale napovedi kitajskega gospodarstva o novih ukrepih zaradi nepričakovanega padca izvoza in uvoza, danes pa so bolj optimistični. A ob tem so vseeno previdni in čakajo na gibanje britanskega funta po glasovanju o dogovoru o brexitu.