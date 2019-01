Ljubljana, 15. januarja - Skupina občanov in svetnikov bo danes ob 14. uri pred Občino Šmarješke Toplice na Šmarjeti 66 v Šmarjeških Toplicah uradno predala peticijo in 364 podpisov za ponovne volitve v volilni enoti Bela Cerkev, je sporočil podžupan in novo izvoljeni član občinskega sveta Aleksander Sandi Pavlič.