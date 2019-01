Hokejisti v NHL strelsko zelo razpoloženi

New Jersey, 15. januarja - Hokejisti v severnoameriški ligi NHL so bili ponoči strelsko zelo razpoloženi, na šestih tekmah so dosegli skupaj kar 52 zadetkov oziroma skoraj devet na tekmo. Največ, 13, so jih gledalci videli na tekmi med New Jerseyjem in Chicagom, z 8:5 je bila boljša domača ekipa.