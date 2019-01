Trump v New Orleansu povedal kmetom, da jih ima rad

New Orleans, 15. januarja - Ameriški predsednik Donald Trump je v ponedeljek v New Orleansu kmetom zagotovil, da jih ima rad, vendar pa je del njegovega govora glede zaprtja dela vlade in zidu na meji z Mehiko prekinil aplavz šele, ko je obljubil, da bo povečal priseljevanje v ZDA. Protestniki zunaj dvorane so medtem zahtevali njegovo aretacijo.