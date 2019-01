Inšpektorji po kraji orožja ugotovili pomanjkljivo varovanje prostora

Ljubljana, 14. januarja - Inšpekcijski nadzor po kraji večje količine orožja iz ljubljanske trgovine 365 Plus je pokazal, da orožje ni bilo ustrezno varovano, so poročali mediji. V prostoru, kjer so hranili orožje, ni bilo senzorjev gibanja, je pojasnil inšpektor Mitja Perko. Trgovec je s tem kršil zakon o orožju, zato mu grozi odvzem dovoljenja za prodajo orožja.