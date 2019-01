V Izoli lani skoraj pol milijona nočitev

Izola, 15. januarja - V Izoli so v letu 2018 zabeležili 491.622 nočitev. Tako so še nadgradili doslej rekordno sezono 2017, v kateri so zabeležili malo manj kot 399.000 nočitev, pri tem pa za tretjino povečali obisk tujih gostov. Po strukturi so prednjačili domači gosti, ki jih je bilo za polovico, med tujimi pa avstrijski, nemški in italijanski.