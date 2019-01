Direktorja Hidrie Holdinga: Vsi nakupi lastnih delnic opravljeni v skladu z zakonom

Ljubljana, 14. januarja - Direktorja Hidrie Holdinga Urška Svetlik in Gašper Svetlik zavračata očitke tretjega direktorja Hidrie Holdinga Iztoka Seljaka o pridobivanju lastnih delnic. Seljak je omenjena naznanil zaradi suma nepravilnosti pri decembrskem odkupu, Urška in Gašper Svetlik pa zagotavljata, da so bili vsi nakupi lastnih delnic opravljeni v skladu z zakonom.