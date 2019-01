Evidenca nevladnih organizacij v javnem interesu odslej javno dostopna

Ljubljana, 14. januarja - Na spletnem mestu Agencije RS za javnopravne evidence in storitve (Ajpes) je od danes mogoč brezplačen javni dostop do podatkov evidence nevladnih organizacij v javnem interesu. Z vzpostavitvijo evidence so prvič na enem mestu zbrani in javnosti dostopni podatki o omenjenih nevladnih organizacijah na vseh področjih, so za STA pojasnili na Ajpesu.