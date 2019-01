V Mariboru o kibernetski varnosti v luči novih trendov in tehnologij

Maribor, 15. januarja - Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (FERI) Univerze v Mariboru skupaj s Slovenskim društvom Informatika (SDI) organizira posvet z naslovom Tehnologije in trendi na področju kibernetske varnosti. S tem želijo opozoriti na problematiko kibernetske varnosti v luči novih trendov in tehnologij.