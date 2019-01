Odpoklic zelenjavne jušne osnove brez kvasa BIO Dennree

Kot so zapisali na spletni strani Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, so jih iz podjetja Steel plast iz Podnarta obvestili o izvajanju umika oziroma odpoklica proizvoda zelenjavne jušne osnove brez kvasa BIO, pakirane v 250-, 130-, 66- in 60-gramski embalaži z vsemi roki uporabe. Živilo je bilo naprodaj v trgovini Vita Care, ki na svoji spletni strani poziva kupce, da ga vrnejo.

Iz trgovine Sončnica, okus zdravja iz Murske Sobote pa so sporočili, da so zaradi možne vsebnosti zelene iz prodaje umaknili 130-gramsko DENNREE začimbno mešanico brez kvasa eko v steklenem kozarcu (vsi datumi uporabe in vsi loti). Tudi v tej trgovini pojasnjujejo, da lahko kupci izdelek vrnejo v trgovino.