Newyorške borze uvodoma s padci

New York, 14. januarja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje začeli s padci. Med vlagatelji odmevajo poslovni rezultati ameriške banke Citigroup, ki je začela sezono objav poslovnih rezultatov in razočarala, saj je v lanskem zadnjem trimesečju beležila padec prihodkov, poročajo tuje tiskovne agencije.