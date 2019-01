Na frankfurtskem in več drugih nemških letališčih danes stavka varnostnega osebja

Frankfurt, 15. januarja - Varnostno osebje na frankfurtskem in predvidoma še sedmih drugih nemških letališčih bo danes stavkalo. Razlog so zahteve po višjih plačah, za katere upravljavci letališč po navedbah sindikata Verdi niso pokazali dovolj velikega zanimanja. Na frankfurtskem letališču so odpovedali številne lete, na polete z Brnika pa naj stavka ne bi vplivala.