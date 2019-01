Ljubljanska borza: SBI TOP pridobil odstotek

Ljubljana, 14. januarja - Na Ljubljanski borzi je indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP zrasel za 0,97 odstotka na 811,66 točke. Posredniki so ustvarili za 1,61 milijona evrov prometa. Največ zanimanja so pokazali za delnice Krke in Petrola. Vse delnice v prvi kotaciji so šle navzgor, razen delnic Intereurope. Največ ali štiri odstotke so pridobile delnice Cinkarne.