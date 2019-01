Lažnemu češkemu džihadistu zaradi terorizma štiri leta zapora

Praga, 14. januarja - Češkega upokojenca Jaromirja Baldo, ki je leta 2017 poskusil iztiriti vlaka in krivdo pripisati domnevnim džihadistom, so danes zaradi terorizma obsodili na štiri leta zapora. V nesreči pred letom in pol sta vlaka sicer zadela podrta drevesa na progi, a nista iztirila. V lažnem džihadističnem napadu ni bil nihče poškodovan.