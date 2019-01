Višje delovno sodišče pritrdilo prvostopenjski sodbi o višji solidarnostni pomoči za vse delavce

Ljubljana, 14. januarja - Višje delovno in socialno sodišče je pritrdilo ljubljanskemu delovnemu in socialnemu sodišču, ki je v tožbi vojaka zoper obrambno ministrstvo odločilo, da je pri izplačilih solidarnostne pomoči nedopustno razlikovati med člani sindikatov, podpisnikov aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti, in preostalimi zaposlenimi.