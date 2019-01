Na Dunaju zabeležili rekorden obisk v Mozartovi hiši in Freudovem muzeju

Dunaj, 15. januarja - V Mozartovi hiši in v Muzeju Sigmunda Freuda na Dunaju so v lanskem letu zabeležili rekordno število obiskovalcev. Za prvo je bilo leto 2018 z 202.000 obiskovalci najuspešnejše od odprtja leta 2006. V Freudovem muzeju pa so z 109.773 obiskovalci dosegli že četrti rekord po vrsti, piše avstrijska tiskovna agencija APA.