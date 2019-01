Bežal pred policisti in povzročil prometno nesrečo

Novo mesto, 14. januarja - Novomeški policisti so v petek med kontrolo prometa ustavljali voznika osebnega avtomobila, ki pa znakov ni upošteval in je nadaljeval vožnjo. V ovinku je izgubil oblast nad vozilom in zapeljal s ceste. Ko je ponovno zapeljal na cesto, se je zaletel v policijsko vozilo, tri osebe so se poškodovale, so danes sporočili s Policijske uprave Novo mesto.