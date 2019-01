Velenjska občina izvedla prvo povezavo v okviru kolesarskega omrežja

Velenje, 14. januarja - Velenjska občina je izvedla prvo povezavo v okviru kolesarskih poti v Velenju. Narejena je namreč povezava na Kidričevo cesto, na kateri so uredili dvosmerno kolesarsko stezo in pripadajočo površino za pešce v dolžini 326 metrov. Preostalih 12 kolesarskih povezav naj bi bilo končanih do novembra.