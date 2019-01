Tedenska napoved - rekreacija od 15. do 21. 1.

IZBRANI DOGODKI

Razgibajmo Ljubljano: Svetovni dan snega

Sredi Ljubljane bodo na ogled in preizkus postavili zimsko-športno ponudbo, otroci se bodo lahko preizkusili na pravi smučarski skakalnici in smučišču. V petek, 18. januarja, od 9. do 18. ure vas bo z Mini Planico čakal svetovni prvak Franci Petek, predstavilo se bo okoli dvajset ljubljanskih ponudnikov zimskih športnih programov, povabili pa vas bodo tudi na ogled zimskih športnih prireditev: svetovni pokali v Planici, Kranjski Gori, na Rogli, Ljubnem ob Savinji ter bližnjih smučišč in tekaških smučarskih poligonov. Posebna kotička bosta namenjena promociji telesne dejavnosti manj aktivnih in promociji čistega športa brez prepovedanih poživil. Informacije: www.razgibajmoljubljano.si

Dnevi varstva pred snežnimi plazovi

Komisija za reševanje iz plazov Gorske reševalne zveze Slovenije, organizira tradicionalne Dneve varstva pred snežnimi plazovi, ki bodo potekali 19. in 20. januarja v Vadbenem centru Slovenske vojske na Pokljuki. Zbor udeležencev bo v soboto ob 8. uri v vojašnici na Pokljuki. Zaradi omejenih možnosti nastanitve in velikosti učilnice se tečaja lahko udeleži maksimalno 60 oseb. Prednost imajo tisti, ki se prej prijavijo in se tečaja še niso udeležili. Prenočišče in prehrana bosta zagotovljena v prostorih vadbenega centra SV. Informacije: www.grzs.si/novice.php?pid=660

KOLEDAR

TOREK, 15. januarja

SREDA, 16. januarja

LJUBLJANA - Slapovi v Tamarju; planinstvo - ledno plezanje. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

ČETRTEK, 17. januarja

PETEK, 18. januarja

LJUBLJANA - Tečaj lednega plezanja - začetni; planinstvo - ledno plezanje. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Delavnica Naravna nega hrbtenice z Urbanom Praprotnikom; splošna telovadba. Informacije: www.tekaskitrener.si/?MeniID=359

LJUBLJANA - Razgibajmo Ljubljano: Svetovni dan snega; tek na smučeh. Informacije: www.razgibajmoljubljano.si

BOHINJ - Pohod ob polni luni na Voglu; pohodništvo. Informacije: www.bohinj.si/prireditve/pohod-ob-polni-luni-januar/

KAMNIK - Tečaj varnejše hoje v gore; planinstvo. Informacije: www.grs-kamnik.si

LJUBELJ - Supersnurf delavnica varstva pred snežnimi plazovi; turno smučanje. Informacije: www.supersnurf.si

SOBOTA, 19. januarja

LJUBLJANA - Sv. Martin (pri Buzetu), slap Copot, Raspadalica (Hrv); pohodništvo. Informacije: http://pd-viharnik.si

LJUBLJANA - Osnovni tečaj nordijske hoje Gibit; pohodništvo - nordijska hoja. Informacije: www.gibit.si

LJUBLJANA - Orglice (870 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Spinning days Slovenia; kolesarstvo - sobno. Informacije: www.spinningslovenija.com

LJUBLJANA - Jetrbenk (774 m); pohodništvo. Informacije: http://pdrtv.si/

LJUBLJANA - Alpe Adria transverzala, 1. in 2. etapa; pohodništvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Dovška baba (1891 m); turno smučanje. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

TRŽIČ - Zimski tabor; planinstvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-trzic.si

BOHINJ - Pohod ob polni luni na Voglu; pohodništvo. Informacije: www.bohinj.si/prireditve/pohod-ob-polni-luni-januar/

JEZERSKO - Pokal SLOvenSKI maratoni 2019: Maraton Jezersko; tek na smučeh. Informacije: www.slovenskimaraton.com

LOGARSKA DOLINA - Seminar varnega gibanja v zimskih razmerah; planinstvo. Informacije: www.grs-celje.si

MARIBOR - Žavcarjev vrh (915 m); planinstvo. Informacije: http://pd-mbmatica.si/

POKLJUKA - Tečaji teka na smučeh z ekipo Nordic by Petra Majdič; tek na smučeh. Informacije: http://nordic.si/content/tecaji-teka-na-smuceh-z-ekipo-nordic-petra-majdic

POKLJUKA - Dnevi varstva pred snežnimi plazovi; planinstvo. Informacije: www.grzs.si/novice.php?pid=660

POKLJUKA - 23. šolski pokljuški maraton; pohodništvo. Informacije: Nenad Pilipovič, 030 603 558, nenad.pilipovic@guest.arnes.si; www.osgorje.si/16205-2/

POSTOJNA - Ob polni luni na Snežnik (1796 m); planinstvo. Informacije: http://pdpostojna.si/

RADOVLJICA - Zidana skala (1302 m), Vodice (1108 m); pohodništvo. Informacije: www.pdradovljica.si

RIBNICA - Sv. Ana (920 m); planinstvo. Informacije: www.planinskodrustvo-ribnica.si/

SOLČAVA - Tečaj varstva pred snežnimi plazovi; planinstvo. Informacije: www.grs-koroska.si

STAHOVICA - 10. zimska liga Sv. Primož nad Kamnikom; tek. Informacije: www.kgtpapez.si

TOLMIN - Črvov vrh (974 m); pohodništvo. Informacije: www.pdtolmin.si

ŽALEC - 2. Branetov sprint kros eliminacija 2019; tek. Informacije: www.tdsavinjcan.eu

NEDELJA, 20. januarja

LJUBLJANA - Vincekov pohod med vinogradi (Hrv); pohodništvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Tečaj gorništva za zahtevne zimske ture; planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Mala Mojstrovka (2332 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

BLAGOVICA - Zimski pohod Golčaj - Špilk; pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvo-blagovica.si

CELJE - Šenturška gora (671 m), Ambrož; pohodništvo. Informacije: www.pd-zzv-celje.si

JESENICE - 5. turnosmučarsko tekmovanje Španov vrh; turno smučanje. Informacije: www.zsport-jesenice.si

JESENICE - Pokal Slovenije v rekreativnem sankanju: Memorial 2019; sankanje - naravne proge. Informacije: Klemen Rev, 051 372 753; www.sankanje.com/

KOPER - 4. tekaško srečanje Istrskega maratona - Gremo na en Žveltin; tek. Informacije: www.istrski-maraton.si

MARIBOR - Začetni tečaj; planinstvo - ledno plezanje. Informacije: www.drustvo-stratus.si/

PREDDVOR - Kranjska zimska tekaška liga 2018/19: Kališče; tek. Informacije: http://kalisce.com/blog/zimska-liga/

PRESERJE - Kranjska reber (1435 m); planinstvo. Informacije: www.pd-podpec-preserje.net/

SEČA - Gor in dol po Seči; tek. Informacije: www.skid.si

KRVAVEC - Intersport test smuči; alpsko smučanje. Informacije: informacije@intersport.si

PONEDELJEK, 21. januarja

TRŽIČ - Zimska liga v streljanju z zračno puško; strelstvo. Informacije: www.lompodstorzicem.si/drustva/sportno-drustvo-lom/

TRŽIČ - Zimska liga v streljanju z zračno pištolo; strelstvo. Informacije: www.lompodstorzicem.si/drustva/sportno-drustvo-lom/

JESENICE - 7. pohod ob polni luni na Španov vrh; pohodništvo. Informacije: www.zsport-jesenice.si

MARIBOR - Nordijski pohod ob polni luni; pohodništvo - nordijska hoja. Informacije: www.drustvo-stratus.si

TRBOVLJE - Cooperjev tekaški preizkus; tek. Informacije: www.zs-trbovlje.si

