Za deficitarne poklice tisoč štipendij

Ljubljana, 14. januarja - Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad je danes na spletni strani in na portalu eUprava objavil nov razpis za pridobitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2019/2020. Dijaki bodo vlogo lahko oddali od 15. junija do 20. septembra. Sklad bo podelil 1000 štipendij po 100 evrov mesečno.