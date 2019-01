Razmerje med pisateljem Ivanom Mrakom in njegovo ženo Karlo Bulovec v filmski pripovedi

Ljubljana, 16. januarja - V Dokumentarnem programu TV Slovenija je nastal igrano-dokumentarni film Ivan in Karla, ki odpira pogled na razmerje med pisateljem Ivanom Mrakom in njegovo ženo, kiparko Karlo Bulovec. Podpisuje ga režiserka Alma Lapajne. Kot je povedala za STA, jo je pri Mraku in Karli Bulovec najbolj pritegnilo njuno vztrajanje v odnosu.