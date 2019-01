Na lestvici ATP brez večjih sprememb

Monte Carlo, 14. januarja - Najnovejša kakovostna lestvica teniških igralcev ATP je ob začetku odprtega prvenstva Avstralije ostala praktično nespremenjena, vsaj kar se tiče igralcev z vrha. Od Slovencev je Aljaž Bedene ostal na 67. mestu, Blaž Kavčič in Blaž Rola pa sta pridobila po eno mesto in sta zdaj 205. in 208. igralec sveta.