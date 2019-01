Ob 90-letnici Tintina digitalizirana sporna kongovska dogodivščina

Bruselj, 15. januarja - Mineva 90 let od nastanka priljubljenega stripovskega lika Tintina, ki si ga je zamislil belgijski umetnik George Remi (1907-1983), bolje poznan pod psevdonimom Herge. Obletnico so belgijski založniki proslavili z digitalizirano barvno izdajo dela Tintin v Kongu iz leta 1930, ki so ga v preteklosti obsojali zaradi rasistične vsebine.