Škofjeloški kriminalisti odkrili domnevnega vlomilca

Škofja Loka, 14. januarja - Škofjeloški kriminalisti so v petek k preiskovalnemu sodniku s kazensko ovadbo privedli moškega, ki je utemeljeno osumljen, da je z delno zakritim obrazom 9. januarja s kovinsko lomilko vstopil v trgovino in vzel denar ter pobegnil s kraja dogodka. Preiskovalni sodnik je zanj odredil pripor, so danes sporočili s Policijske uprave Kranj.