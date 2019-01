Neustrezno oglaševanje in pomanjkljivo označevanje sestavin prehranskih dopolnil v spletnih trgovinah

Ljubljana, 14. januarja - V zimskih mesecih pogosteje posežemo po prehranskih dopolnilih, ki pa jih številni kupijo kar prek spleta, so sporočili z Zveze potrošnikov Slovenije. Na Mednarodnem inštitutu za potrošniške raziskave (MIPOR) so ugotovili, da nekateri ponudniki na nedovoljen način oglašujejo izdelke na spletu in da nekaterim manjka ustrezna označba sestavin.